Feira Literária de Varginha será realizada em junho de 2023

A FLIV – 6ª Feira Literária de Varginha será realizada entre os dias 14 e 17 de junho de 2023 na Praça do ET.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, está preparando uma grande estrutura, que contará com uma série de atividades culturais em parceria com outras entidades, como o Conservatório Estadual de Música.

A Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas (Apesul) está em contato também com escritores do município e de outras partes do país para que eles participem.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (35) 3690-2700 ou pelo (35) 3690-2141. Ambos os números também são WhatsApp.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha