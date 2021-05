Cidade Nova e outros bairros de Varginha recebem manutenção asfáltica nesta quinta-feira

Outras 10 áreas da cidade recebem serviços de limpeza urbana.

Redação CSul/Foto destaque: Prefeitura de Varginha

Como de costume, equipes da Prefeitura de Varginha deram sequências aos serviços de manutenção asfáltica e limpeza urbana. Estes serviços são fundamentais para a boa infraestrutura do município e também para o bem estar dos moradores do município.

Nesta quinta-feira (27), quatro áreas receberam serviços de manutenção asfáltica: Bairro São Lucas, Bairro São Sebastião, Cidade Nova e Bairro Jardim Petrópolis – em frente a TV Alterosa e Bairro Campos Elíseos – em frente à Mina.

Outros 10 locais foram contemplados com serviços de limpeza urbana: Centro, Mina dos Campos Elísios, CRAS Novo Tempo, Bairro Jardim Petrópolis, Bairro Vila Pinto, Bairro Santa Luíza, Bairro Cidade Nova, Av. Princesa do Sul, Bairro Pinheiros e o trator realizou serviços pesados no Bairro Belo Horizonte.