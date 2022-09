Eventos Científicos do Unis estão com submissões abertas

Confira quais são as oportunidades.

Foto: Unis

O Centro Universitário do Sul de Minas, por meio do Departamento de Pesquisa, está com quatro eventos acadêmicos abertos para recebimento de trabalhos científicos.

SIMGETI / EIC

O VIII Simpósio Mineiro de Gestão, Educação, Comunicação e Tecnologia da Informação (SIMGETI) receberá trabalhos até o dia 28 de outubro por meio do site: even3.com.br/simgeti_eic2022.

As áreas deste evento são: Ciências Contábeis, Comunicação, Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas, Direito e Desenvolvimento, Educação, Gestão e Tecnologia da Informação.

Os trabalhos podem ser no formato de artigo completo, resumo expandido e documentário. Junto ao SIMGETI está sendo realizado o XXI Encontro de Iniciação Científica (EIC) destinado a alunos que estejam desenvolvendo seus primeiros estudos científicos e a submissão é na modalidade de resumo.

CMS

O II Congresso Multiprofissional da Saúde (CMS) também está com submissões abertas até o dia 01 de novembro.

Podem ser enviados trabalhos na modalidade artigo completo, revisão bibliográfica e resumo expandido para as áreas de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Estética e Cosmetologia.

O site do evento é: even3.com.br/cms2022.

JEATEC

Outro importante evento é a II Jornada Científica de Engenharia, Arquitetura e Tecnologia (JEATEC) cujo prazo de submissão vai até o dia 16 de novembro, podendo ser trabalhos no formato de resumo expandido e artigo completo.

As áreas temáticas são Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Sistemas de Informação.

O endereço para mais informações é: even3.com.br/jeatec2022.

Todos os eventos ocorrerão no formato online, entre os dias 29 e 30 de novembro, e envolvem apresentações de trabalhos, palestras, mesas-redondas e workshops. Toda a comunidade acadêmica nacional e internacional está convidada a submeter estudos e participar dos eventos.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: pesquisa@unis.edu.br.

Fonte: Unis