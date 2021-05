Apesar da crise sanitária, Sul de Minas apresenta saldo positivo de empregos desde o início da pandemia

De acordo com dados do Caged, Extrema e Santa Rita do Sapucaí estão entre os 10 municípios da região que mais criaram novas oportunidades para o mercado de trabalho com carteira assinada, nos últimos 14 meses. Na contramão, Poços de Caldas é a cidade que mais decaiu em postos de trabalho.

Redação CSul/Foto destaque: Reprodução Wikimédia

Apesar da crise que assola o país, ocasionada, principalmente, pela pandemia da Covid-19, cidades do Sul de Minas seguem se destacando na geração de novas vagas de emprego. Extrema e Santa Rita do Sapucaí estão entre os 10 municípios da região que mais criaram novas oportunidades para o mercado de trabalho com carteira assinada, nos últimos 14 meses. Na contramão, Poços de Caldas é a cidade que mais decaiu em postos de trabalho.

Os dados pertencem ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), emitidos nesta quarta-feira (26), pelo Ministério da Economia. Conforme levantamento, Extrema lidera a geração de empregos na região desde o início da pandemia, com 4.099 novas vagas de trabalho preenchidas. Santa Rita do Sapucaí vêm logo em seguida com 2.408 novos postos de trabalho e Pouso Alegre, que somou 1.847. Campo Belo (+1.028), Varginha (+843) e São Sebastião do Paraíso (+746) aparecem na sequência com saldos positivos.

Cidade Saldo de geração de empregos desde início da pandemia Extrema +4.099 Santa Rita do Sapucaí +2.408 Pouso Alegre +1.847 Campo Belo +1.028 Varginha +843 Caxambu -102 Itaú de Minas -135 São Lourenço -196 Bandeira do Sul -202 Poços de Caldas -1.850 Divulgação Caged

Por outro lado, Poços de Caldas foi o município mais prejudicado na relação geração de empregos/pandemia no Sul de Minas. Desde o início da pandemia, a cidade perdeu 1.850 empregos. Todavia, se for levado em conta apenas o ano de 2021, o município apresenta saldo positivo de 510 vagas.

Além de Poços, Bandeira do Sul (-202), São Lourenço (-196), Itaú de Minas (-135) e Caxambu (-102) aparecem na sequência como cidades mais prejudicadas devido à crise estabelecida pelo coronavírus.

Segundo um levantamento realizado pelo Portal G1 Sul de Minas, o Sul de Minas chegou a fechar 22 mil postos de trabalho logo nos três primeiros meses da pandemia, mas depois disso, já gerou outros 45 mil.

*Com informações: G1 Sul de Minas