Ciacci participa de reunião no INPREV

Foto: Prefeitura de Varginha

Na tarde desta quinta-feira (16), o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV apresentou os resultados do cálculo atuarial 2023 – base de dados 2022, para os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e corpo técnico do instituto.

A apresentação foi realizada pelo atuário contratado André Sablewski Grau, responsável pela empresa Magma Asessoria, que explanou sobre as premissas utilizadas, a evolução e aumento das aposentadorias no período e respondeu aos questionamentos e dúvidas dos presentes.

O vice-prefeito e secretário de administração, Leonardo Ciacci, esteve presente representando a prefeitura, reafirmando a constante atenção e preocupação do executivo com o equilíbrio financeiro e atuarial do instituto e disse: “A nossa administração sempre se manterá atenta ao INPREV para a garantia das aposentadorias e pensões de todos os servidores públicos do nosso município”, disse Leonardo.

Além de ser obrigatório, a realização do cálculo atuarial é o ponto principal para assegurar o equilíbrio e a solvência do Regime Próprio de Previdência Social.

Fonte: Prefeitura de Varginha