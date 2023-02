Correio do Sul é eleito “Melhor Jornal” na Noite da Imprensa com maior número de votos

Veículo está presente há mais de 70 anos nos principais pontos de Varginha.

Redação CSul / Foto: CSul

A “Noite da Imprensa” definiu os portais e personalidades da imprensa preferidos da população, o evento chega a sua 15ª edição. Promovido por Paulo Sérgio, o objetivo é homenagear a imprensa local e regional.

Os votos são adquiridos por meio de formulários distribuídos em pontos estratégicos do município. O Jornal Correio do Sul, impresso com mais de 75 anos de tradição foi o veículo que mais recebeu votos nas pesquisas, acumulando 207 votos e sagrando-se como o melhor jornal de Varginha.

Diariamente o jornal busca trazer as notícias mais relevantes para Varginha e o Sul de Minas, atuando com responsabilidade e seriedade jornalística. Com anos de tradição, o CSul também está presente online onde a população pode conferir as edições de forma digital sem custo algum.

Além disso, o site do CSul é diariamente abastecido com matérias de Varginha e região, destacando também o futebol regional e cobrindo matérias policiais.

A entrega dos prêmios acontecerá no dia 29 de abril no Clube de Varginha.

