CEFET-MG realiza primeira atividade do 4º SILL – Simpósio de Língua e Literatura na Biblioteca pública de Varginha

Nesta quarta-feira (15/03), a partir das 14h, a Biblioteca Pública recebe uma das atividades do 4º SILL – Simpósio de Língua e Literatura do Cefet-MG – Campus Varginha.

A entrada é gratuita e contará com a participação de professores e alunos do Cefet-MG e do escritor José Roberto Sales. O intuito é apresentar o evento, o grupo de pesquisa e trabalho que o promove, além de estreitar os lanços com a Fundação Cultural e a Secretaria Municipal de Educação.

Na oportunidade, a Fundação Cultural, por meio da Biblioteca e do Setor de Patrimônio, celebrará um convênio com o Cefet-MG, para colaboração junto às atividades do ICMS Patrimônio Cultural.

