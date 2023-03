Pouso Alegre: Exposição artística convoca poetas para Projeto Cultural

A exposição é aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na saleta de exposições, localizada no primeiro lance da escadaria do Centro Cultural.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Com patrocínio da Prefeitura de Pouso Alegre, por meio do edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, da Superintendência de Cultura, o Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes inaugurou, nesta segunda-feira (13), a exposição “notaspranotar”, combinando poemas e ilustrações das artistas Laura Conti e Malu Marzagão.

As obras em exposição são reproduções do acervo poético fixado pelas ruas e bairros da cidade em formato de lambe-lambe, durante a primeira edição do projeto, em 2022. A exposição é aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na saleta de exposições, localizada no primeiro lance da escadaria do Centro Cultural.

A classificação é livre. A exposição, que também é um chamariz para novos escritores e escritoras da cidade que queiram integrar a segunda edição do projeto, oferece ao público a possibilidade de uma experiência multissensorial, a partir da leitura visual, objetivada em 20 telas dispostas em um ambiente imersivo, e de um QR Code, que oferece todos os poemas em áudio a partir da internet.

Poetas interessados(as) em participar das próximas ações do projeto, podem preencher a ficha de inscrição disponível na saleta de exposições ou ainda pelo link http://notaspranotar.com, até o dia 14 de abril. Mais informações, também pelas redes sociais do projeto – @notaspranotar.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre