Com a participação da Polícia Militar, Procon promove reunião orientativa com agências bancárias de Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Aconteceu na tarde desta segunda-feira(13), uma reunião orientativa organizada pelo Procon, com a presença da Polícia Militar, para representantes das Instituições Bancárias da cidade.

A reunião, em caráter de primeira visita, faz parte do projeto “Comércio Consciente” e teve como objetivo principal o fortalecimento dos laços entre as Instituições participantes visando promover a garantia dos direitos dos consumidores.

Entre os temas abordados foram discutidas segurança bancária, campanhas contra golpes, combate ao superendividamento, lei de atendimento preferencial e prioritário, prestação de serviços bancários e o cumprimento da chamada “Lei dos 15 minutos” que garante o tempo máximo para atendimento nos caixas.

Conforme a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, as reuniões orientativas precedem principalmente as ações fiscalizatórias. “Damos aos estabelecimentos a oportunidade de sanar dúvidas e promover as adequações pertinentes. Segundo a legislação vigente, a participação nos projetos desenvolvidos pelo Órgão são de suma importância, caracterizando, inclusive, como situação atenuante para as empresas, em caso de fiscalização.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas