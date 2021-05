Caso do ET de Varginha volta a ser comentado na Web

Varginha não só é conhecida como a cidade do café, mas também ficou famosa pela suposta aparição de um ET em janeiro de 1996.

O caso do ET até hoje é um mistério para os varginhenses e os estudiosos da ufologia. A suposta aparição do extraterrestre vez ou outra volta a ser assunto nas redes sociais e o tópico voltou nesta segunda-feira (14), após a divulgação de um vídeo no YouTube intitulado como, “A verdade sobre o ET de Varginha”, com a participação do ufólogo Marco Aurélio Leal.

No vídeo, são debatidas questões sobre a suposta aparição do ET em janeiro de 1996. Na época, o caso tomou conta da mídia nacional e internacional, chegou, inclusive, a ser listado pela Rede Meio Norte em, “10 casos misteriosos no Brasil que vão te deixar arrepiado”.

Marco Aurélio Leal afirmou na entrevista que, o caso de Varginha é muito difícil de ser concluído. O ufólogo é membro da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU), e comentou sobre diversos casos da categoria. O vídeo pode ser conferido no canal do humorista e redator, Mauricio Meirelles, “Achismos“.