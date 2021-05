Sul de Minas tem noite mais gelada do ano

Cidades da região registram temperaturas mais baixas de 2021 até agora, segundo o Inmet; Monte Verde bateu a casa negativa.

Redação CSul/Foto: Nelson Pacheco

Os sul-mineiros tiveram uma manhã gelada nesta terça-feira (25). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região bateu recorde de temperaturas baixas. Conhecido como um dos municípios mais frios do Sul de Minas, Monte Verde, distrito de Camanducaia, voltou a honrar sua reputação, após registrar novo recorde de temperatura no Estado. Conforme o Inmet, os termômetros na cidade chegaram a marcar -0,3°C e manhã com geada.

Na última semana, a cidade havia registrado a temperatura mais baixa de Minas Gerais, na ocasião, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, o distrito havia registrado 2,9°C

Maria da Fé, também famosa pelo clima gelado, registrou o recorde de temperatura mais baixa na cidade, até agora. Os termômetros chegaram a marcar 0,6°C.

Segundo o Inmet, todas as estações meteorológicas da região registraram baixas temperaturas. Os varginhenses certamente tiveram a noite mais gelada até agora, na cidade foram registrados de 6,4°C.

O município de Poços de Caldas não ficou atrás, o Parque Municipal amanheceu tomado por geada. Na cidade o Inmet não conta com estação. Porém, segundo o site ClimaTempo, na manhã desta terça-feira, os termômetros registravam 8°C.

Todos os municípios do Sul de Minas registraram recorde de noite mais fria, em suas respectivas delimitações. Ainda confrome o Inmet, o tempo deve permanecer estável pelos próximos dias.

*Com informações: G1 Sul de Minas