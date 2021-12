Nadadores de Varginha participam de competições no Rio de Janeiro e Paraná

Varginha foi representada no Campeonato Brasileiro Infantil Troféu Maurício Beckenn, em Colombo (PR) e o Campeonato Sul-Americano Máster, no Rio de Janeiro (RJ).

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A cidade de Varginha esteve representada em dois eventos simultâneos de natação em categorias diferentes no último fim de semana: o Campeonato Brasileiro Infantil Troféu Maurício Beckenn, em Colombo (PR) e o Campeonato Sul-Americano Máster, no Rio de Janeiro (RJ).

No Campeonato Brasileiro Infantil, foram 712 nadadores de 89 equipes. Varginha foi representada pelo atleta Noah Lataliza. “Noah foi bem, conquistando boas colocações entre os atletas das principais equipes nacionais; tentamos uma final, mas apesar do esforço do atleta não foi possível ainda, pois o nível técnico estava muito alto e precisaremos melhorar ainda mais a preparação para podermos enfrentar essas grandes equipes”, comentou o professor Wagner Sartini.

Já no Campeonato Master, Varginha foi representada por cinco atletas e, segundo Sartini, “o resultado foi muito bom, trouxemos na bagagem uma campeã sul-americana, a atleta Addilla Caroline, que conquistou outras quatro medalhas; o resultado da equipe foi excelente sendo que nossos atletas ficaram entre os top-10 em várias provas e, apesar da equipe ser ainda muita nova, a cada ano vamos fazendo história nesta categoria” – disse.

A equipe master é composta por atletas do Clube Campestre de Varginha, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Semel de Varginha e atletas da regiao como Paraguaçu e Três Pontas:

Nesta semana, entre os dias 08 a 11, os atletas vão disputar, em Belo Horizonte, o Campeonato Mineiro Petiz/Infantil – Troféu Fernanda Ferraz.

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo, que esteve presente nos campeonatos preparatórios, comentou sobre os resultados dos atletas; “parabenizo pelo resultado conquistado nas duas competições do último fim de semana e sigo na torcida pelo êxito dos atletas que representam Varginha, pois na verdade já são grandes campeões por terem escolhido o esporte como bandeira” – finalizou.