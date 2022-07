Câmara Sênior Fala: Políticas Públicas para idosos

Políticas públicas existem para assegurar determinado direito de cidadania.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

O quinto encontro do projeto voltado para a geração sênior, desenvolvido pela Escola do Legislativo, através da Câmara Municipal de Varginha, ocorreu nesta quarta-feira (06). O evento que abriu o segundo mês de reuniões teve como tema “Políticas Públicas para Idosos”, desenvolvido pela assistente social Thais Mendes Pereira. A tarde foi de bate papo e orientações às convidadas presentes.

De acordo com a palestrante, as políticas públicas existem para assegurar determinado direito de cidadania, atender a um grande número de pessoas e possibilitar o acesso imparcial a todos, isso tudo partindo da relação entre o Estado e a Sociedade. Os idosos, assim como os demais grupos, são assegurados pela Legislação Brasileira, além de possuírem, também, o Estatuto do Idoso e demais direitos ligados direta ou indiretamente aos documentos oficiais listados anteriormente. “É dever do Poder Público, da sociedade e da família garantir os direitos das pessoas idosas. Para a plena garantia desses direitos, é fundamental reconhecer as diferenças do processo de envelhecimento, identificar e buscar solucionar as barreiras de acesso das pessoas idosas aos serviços e definir as responsabilidades dos diferentes setores para com esse grupo”, apontou a assistente social.

Os encontros ocorrem todas as quartas-feiras, com diferentes temas, mas com a mesma finalidade, inseri-los na sociedade, levar conhecimento e amparar essa parcela da população que, muitas vezes, possuem os direitos negligenciados pela sociedade e pela própria família.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha