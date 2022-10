Banda Senso Folha anima 5ª da Boa Música desta semana

Banda Senso Folha começou as atividades em 2017. É um grupo independente, que traz uma sonoridade única e cheia de estilo, sempre fazendo do público mais um integrante da banda.

Foto: Divulgação Fundação Cultural de Varginha.

A banda varginhense Senso Folha promete agitar o público nesta quinta-feira (20/10) no projeto 5ª da Boa Música. A partir das 20h, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha, os músicos trazem composições do Pop Rock Nacional e Internacional, com canções de Frejat, Nando Reis, O Rappa, The Verve, Eric Clapton, dentre outros. A entrada é gartuita.

Para o 5ª da Boa Música, a banda terá uma formação especial com Augusto César (voz, violão e gaita), Rafael Toledo (contrabaixo), Paulo Júnior (bateria), Douglas Rosa (guitarra), DD Percussão (percussão) e Nathan Viana (violino).

A banda Senso Folha começou as atividades em 2017. É um grupo independente, que traz uma sonoridade única e cheia de estilo, sempre fazendo do público mais um integrante da banda. Com uma pegada animada e eletrizante, traz para apresentações de clássicos do Rock, Pop Rock, MPB, em uma roupagem única e características com arranjos próprios e inovadores.

O repertório passeia pelos mais diversos artistas como Djavan, Dalton, Lulu Santos, Lenine, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Engenheiros do Hawaii, Aerosmith, Red Hot Chilli Pepper, Peter Frampton, REM, Bufallo Springfield, Creedence entre diversos outros. “Momentos de diversão e muita música boa estarão garantidas”, destaca o vocalista Augusto César.

A apresentação da banda Senso Folha marca a edição nº 435 do projeto 5ª da Boa Música, que é uma realização da Prefeitura de Varginha com organização da Fundação Cultural. A iniciativa conta com o apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e imprensa de Varginha e região.

Contato com a banda

(35) 99163-7802

91augustocesar@gmail.com

https://www.instagram.com/sensofolha/

Fonte: Fundação Cultural de Varginha.