Foi necessário realizar eleição para formação das Comissões Permanentes do Legislativo Municipal.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Foi realizada na noite de hoje (09) a primeira Sessão Extraordinária da Câmara de Varginha no ano de 2023 e da nova Mesa Diretora, eleita para o biênio 2023-2024.A sessão foi convocada na última terça-feira para deliberação de projetos, de autoria do Executivo. Entre os assuntos debatidos, o Projeto de Lei nº 01/2023 que dispõe sobre os percentuais dos descontos aplicados para o lançamento do IPTU do exercício de 2023.

Após pareceres das comissões e ao pedido de quebra dos interstícios legais, o referido projeto foi aprovado por unanimidade.

Antes da deliberação dos projetos foi necessário realizar a eleição para formação das Comissões Permanentes do Legislativo Municipal, ato este previsto no Regimento Interno da Câmara.§ 3° A eleição será realizada na hora do expediente da primeira Sessão, no início de cada período legislativo, logo após a discussão e votação da ata.

Após votação nominal por maioria simples, as Comissões ficaram assim definidas:

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL:

Presidente: Cristovão Secretário: Zilda SilvaVogal: Thulyo Paiva

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:Presidente:

Daniel FariasSecretário: Bebeto do PostoVogal: Dr. Lucas

COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER:

Presidente: Joãozinho EnfermeiroSecretário: Professor Rodrigo NavesVogal: Dr. Guedes

COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA:

Presidente: Cabo ValérioSecretário: Marquinho da CooperativaVogal: Dudu Ottoni

E A MESA DIRETORA, ELEITA NO DIA 21/12/2022 Presidente:

Apoliano do Projeto DomVice-presidente: Carlinho da PadariaSecretário: Reginaldo Tristão

Fonte: Câmara Municipal de Varginha