Terrasamba será atração do Banho da Dorotéia

Evento acontecerá na Concha Acústica, dia 11 de fevereiro, das 16 às 23h30.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Acontece no sábado 11 de fevereiro, o tradicional Banho da Doroteia, evento que marca o pré-carnaval na cidade, e será na Concha Acústica e Praça do ET, das 16h às 23h30.

Além do banho de espuma, a população poderá contar com o agito da banda Terrasamba.

A festa contará ainda com aulão de Zumba da SEMEL, participação de blocos da cidade e o tão esperado Banho de Espuma.

Haverá também praça de alimentação.

Segurança

A 55ª Cia da PM, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e o vice-prefeito Leonardo Ciacci participaram de uma reunião para tratar da segurança do local.

Conforme reunião, os presentes deverão ser revistados para dar mais segurança ao evento. Também serão instaladas câmeras de segurança que auxiliarão o trabalho das forças de segurança.

Banho da Dorotéia

Tem como característica foliões, adultos e crianças, que se transvestem com roupas do sexo oposto. O evento visa proporcionar entretenimento saudável às famílias varginhenses, além de fomentar o turismo e aquecer os segmentos de hotelaria, alimentação, bebidas, entre outros.

*Com informações Blog do Madeira