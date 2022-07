Região terá novo modelo de urna eletrônica para as Eleições 2022

Modelo UE2020 conta com layout diferente é mais rápida e segura.

Sessenta e oito municípios mineiros, incluindo a capital, votaram na urna eletrônica modelo UE2020 que tem algumas melhorias em relação aos modelos anteriores e será utilizada pela primeira vez nas Eleições 2022.

Além de Belo Horizonte, região Metropolitana da capital e alguns locais no entorno, seis municípios do Sul de Minas serão contemplados com a mais nova urna eletrônica durante as votações.

Os municípios que terão o novo dispositivo são Varginha, Três Pontas, Campo Belo, Candeias, Boa Esperança e Perdões

A definição considerou a logística de distribuição dos equipamentos e a proximidade da sede do TRE, o que possibilita um suporte mais rápido às zonas eleitorais.

Características

Conforme divulgado no site do TRE-MG, a urna eletrônica modelo UE2020 tem um visual ligeiramente diferente dos modelos anteriores. O teclado fica abaixo da tela, e não mais ao lado. A tela, aliás, tem mais qualidade de vídeo, o que melhora a visualização de informações e fotos.

O terminal do mesário não tem mais teclado físico. Na nova urna, ele tem tela sensível ao toque (touchscreen), como em smartphones.

Quanto ao funcionamento da nova urna eletrônica, o processador é 18 vezes mais rápido que o modelo anterior, e a bateria terá duração por toda a vida útil da urna (10 a 12 anos), reduzindo os custos de manutenção.

Além disso, o modelo UE2020 conta com algoritmo criptográfico dos mais apurados atualmente disponíveis. E tem certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil). Isso significa que um laboratório certificado pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas (Inmetro) fez uma avaliação do programa embarcado e do código-fonte e verificou que eles atendem plenamente aos requisitos do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), que define as regras da ICP-Brasil.

*Com informações TRE-MG-JUS