Até 24 de julho, Via Café promove liquida Garden de inverno

Até a 24 de julho, o público do Via Café Garden Shopping poderá desfrutar de mais uma ação promocional: a edição de inverno da Liquida Garden. Com a inciativa, são oferecidos aos clientes descontos de até 60% nos mais variados produtos.

Entre os itens ofertados estão os acessórios, bolsas, calçados de diversas marcas, modas feminina, masculina e infantil, itens de decoração, perfumaria e beleza, utilidades domésticas e muito mais. E para essa edição da Liquida Garden, os clientes contam com uma novidade: o Compras Imperdíveis do site do shopping, uma aba que contém a relação de todas as lojas participantes da promoção. Para conferir, basta clicar aqui

“Para esses dias, as lojas estarão preparadas para receber os clientes e girar o seu estoque. Portanto, é o momento ideal para economizar e comprar aquela peça ou objetos tão desejados com um bom desconto e também uma excelente oportunidade de renovar o guarda-roupas com peças do inverno”, afirma a gestora de marketing do shopping, Etienne Bandeira.

Entre os lojistas do empreendimento, as expectativas são positivas. “Nossa promoção está imperdível! Preparamos uma ótima experiência de moda para as nossas clientes queridas e, para isso, a equipe de vendas está alinhada para oferecer a cada uma delas, os melhores produtos disponíveis em toda loja. São itens de muita sofisticação e qualidade com 50% de desconto”, explica a proprietária da loja Morena Rosa, Ana Veiga.

Sobre o Via Café Garden Shopping

Estrategicamente localizado às margens da BR 491 e Avenida Castelo Branco, o Via Café Garden Shopping proporciona acesso facilitado tanto de quem está em Varginha, quanto para os visitantes das cidades da região. O Via Café Garden Shopping possui quatro lojas âncoras (Havan, Renner, Riachuelo e Lojas Americanas), academia, boliche, hipermercado, área de lazer completa, quatro salas de cinema com tecnologia 3D, quatro restaurantes no acesso principal e lojas de serviços. A praça de alimentação oferece diversas opções de fast-food.

