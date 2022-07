Dudu Ottoni cobra revitalização asfáltica na Vila Barcelona

“Foi feita uma importante obra no local, para conter uma erosão, mas o asfalto em toda a extensão da rua está bastante deteriorado”, disse.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Atendendo aos pedidos de moradores e munícipes que transitam com frequência pela Rua José Barcelona, localizada na Vila Barcelona, o vereador Dudu Ottoni, através da indicação entregue à Prefeitura e à Secretaria de Obras, solicitou melhorias durante todo o cumprimento da via.

“Foi feita uma importante obra no local, para conter uma erosão, mas o asfalto em toda a extensão da rua está bastante deteriorado após essa intervenção. Esse endereço é um dos principais acessos ao centro da cidade, com o intenso trafego de veículos, atrelado às más condições da pista, futuramente o trabalho a ser realizado tende a ser maior ainda, pois vários buracos estão se formando na via”, pontuou o propositor.

Ainda de acordo com o vereador, o estado que se encontra a referida rua ameaça a segurança de quem passa por ali. “Os serviços solicitados são de extrema importância para a segurança dos usuários, visto que os problemas relatados prejudicam a eficiência do sistema viário. O Município tem o dever de manter, conservar e fiscalizar as vias públicas garantindo, assim, a segurança e integridade física da população que utiliza a via para os seus deslocamentos no dia a dia”, finalizou Dudu Ottoni.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha