Servidores da Saúde de Varginha participam de treinamento em Belo Horizonte

Equipe de 10 servidores, acompanhados do chefe da Atenção Primária, Miguel José de Lima, participaram de um Treinamento Introdutório Teórico na Unidade da Fundação Hemominas.

Foto: Prefeitura de Varginha

Nesta semana Servidores da Saúde de Varginha participaram de treinamento na Fundação Hemominas em Belo Horizonte, para atuarem no Posto Avançado de Coleta Externa (PACE) da Hemominas, que será inaugurada em breve em Varginha.

Nesta quinta-feira (14), uma equipe de 10 servidores, acompanhados do chefe da Atenção Primária, Miguel José de Lima, participaram de um Treinamento Introdutório Teórico na Unidade da Fundação Hemominas, em Belo Horizonte, com apresentação inicial para toda a equipe e, posteriormente, foram encaminhados conforme a atuação para treinamento direcionado.

“O treinamento foi fantástico, realmente enriquecedor e nos permitiu uma visão bem mais ampliada da importância de cada etapa do ciclo do sangue. Ouvir pessoas que falam com propriedade e amor faz uma diferença gigantesca. Agora vamos estreitar a conversa com a Unidade de Pouso Alegre para a programação do treinamento prático”, contou a enfermeira Janaína Vieira Picheli Referência Técnica PACE Varginha.

Com o curso demos o primeiro passo no treinamento teórico de toda a equipe do Pace de Varginha no Hemominas de Belo Horizonte. Esse treinamento foi de extrema importância para a qualificação que vai trazer segurança e profissionalismo nas coletas. Esperamos que a inauguração aconteça em breve e estamos nos esforçando muito para que tenhamos um atendimento rápido e eficiente para todos os pacientes e população em geral”, comentou Maida Pereira Coimbra, Captadora responsável pela Banco de Sangue do Hospital Bom Pastor.

“A ida da equipe da saúde para o treinamento na sede da Hemominas representou um grande passo para o que está por vir de melhor, que será a inauguração do PACE em Varginha o que representará maior reserva de sangue e hemoderivados, dando mais tranquilidade,qualidade e segurança biológica para a nossa população e maior agilidade nas cirurgias eletivas e urgências médicas realizadas nos nossos hospitais”, enfatiza o prefeito Vérdi Melo.

Fonte: Prefeitura de Varginha