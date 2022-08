Aluna da FIC está identificando crescimento do empreendedorismo durante a pandemia em projeto de iniciação científica

Orientado pelo professor Tiago Bittencourt Nazaré, o projeto tem como objetivo identificar os microempreendedores.

Foto: Grupo Unis

A aluna do sexto período do curso de Administração da FIC (Faculdades Integradas de Cataguases), Gisele Simões de Oliveira, está desenvolvendo um projeto de iniciação científica sobre “O crescimento do empreendedorismo durante a pandemia do novo coronavírus (Covid 19)”.

Orientado pelo professor Tiago Bittencourt Nazaré, o projeto tem como objetivo identificar os microempreendedores que aprimoraram ou iniciaram suas atividades durante a pandemia da Covid-19 em cidades da região, como: Cataguases, Santana de Cataguases, Itamarati de Minas, Dona Euzébia e Astolfo Dutra, além de verificar a percepção dos empreendedores e suas dificuldades no período.

Para levantar os dados, a aluna está realizando entrevistas com os microempreendedores (formais e informais) de Cataguases e região através de um questionário online, que pode ser acessado e respondido clicando aqui.

Ao final do projeto, Gisele e o Prof. Tiago, esperam poder contribuir para a melhoria dos negócios dos microempreendedores em geral, auxiliando na informatização das atividades de cada negócio, através do acesso a dados reais para que possam, assim, tomar as melhores decisões.

