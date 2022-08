Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais falou sobre a atuação do Ministério Público no 2° encontro do Conselho Jurídico do Sul de Minas

Conselho Jurídico contou com a presença ilustre do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Dr. Jarbas Soares Júnior.

Foto: Grupo Unis

No dia 18 de agosto aconteceu o 2º encontro do Conselho Jurídico do Sul de Minas, reunindo renomados magistrados e lideranças regionais na Cidade Universitária do Unis, em Varginha.

A cada encontro, o Conselho busca promover estudos jurídicos e debates sobre temas relevantes da área, junto a palestrantes compartilhando suas experiências e vivências jurídicas. Na prática, o Conselho visa o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade, em meio às transformações do mercado e avanço irrefreável da tecnologia, fomentando o intercâmbio de docentes/discentes, a sociedade e a comunidade jurídica regional.

Para este segundo encontro, o Conselho Jurídico contou com a presença ilustre do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Dr. Jarbas Soares Júnior, que falou aos mais de 50 presentes sobre a atuação e importância do Ministério Público, tanto como um órgão de ação, quanto de segurança jurídica.

Em sua fala, e ao longo dos questionamentos dos presentes, o Dr. Jarbas reforçou e destacou a atuação do Ministério Público como uma instituição responsável pela defesa de direitos dos cidadãos e dos interesses da sociedade, concentrada em três pilares: na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Sobre o Conselho Jurídico

Em dezembro de 2021, junto ao lançamento do curso de Direito do Grupo Unis nas cidades de Varginha e Cataguases, o Unis propôs a criação do Conselho Jurídico do Sul de Minas.

O Conselho Jurídico é fruto do compromisso social do Grupo Unis, que desde sua gênese, assumiu o compromisso de uma relação de ensino-aprendizagem que corresponda às necessidades sociais da região em que atua, seja na formação de profissionais envolvidos com uma inserção social responsável, seja nas atividades extensionistas e de iniciação científica, capazes de refletir sobre os impactos jurídico-institucionais no processo de desenvolvimento regional.

Fonte: Grupo Unis