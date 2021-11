ACIV e Prefeitura de Varginha se reúnem visando melhorias em regiões comerciais do município

Modernização do sistema de Área Azul; decoração natalina e melhorias no Centro e em demais bairros com grande destaque comercial, pautaram a reunião.

O presidente da Associação Comercial de Varginha, Anderson de Souza Martins, se reuniu nesta quarta-feira (3), com o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo; o secretário de Obras, William Gregório Grande; o secretário de Turismo, Barrry Charles e demais represantes dos setores comerciais da cidade. Em pauta na reunião, segundo a administração municipal, foram tratadas melhorias na região central e em demais bairros do município com grande destaque comercial, decoração natalina e modernização do sistema de Área Azul.

À prefeitura, a ACIV pediu melhorias no sistema de Área Azul, visando a rotatividade os veículos. Em destaque, de acordo com Anderson Martins, nas ruas Presidente Antônio Carlos, Delfim Moreira e adjacências, buscando melhor fluidez ao trânsito no local. Ainda conforme Anderson, a melhoria vem, justamente, no período de festas de fim de ano, que está se aproximando.

De acordo com o prefeito de Varginha, já está em andamento um processo de licitação para a contratação de um sistema moderno à área azul, seguindo moldes de outras grandes cidades da região, como por exemplo, Poços de Caldas e Pouso Alegre. “Esta é nossa meta, modernizar o estacionamento rotativo, de forma que cumpra seu papel de proporcionar a rotatividade dos veículos. O que não pode, é os carros ficarem estacionados o dia todo, ocupando uma vaga que outros poderiam usar” – destacou Vérdi.

Vérdi também enfatizou a revitalização do Centro e demais locais da cidade. Segundo ele, várias reuniões já aconteceram com representantes de diferentes estabelecimentos comerciais buscando atrativos aos clientes. “Muitos podem achar que a revitalização ficou aquém do desejado, mas nesse momento, em meio à pandemia, avançamos muito, e vamos avançar ainda mais. Entendemos que o Centro necessita de atrativos para trazer os clientes, assim como existem outros bolsões de comércio na cidade que precisam ser destacados, tornar atrativos, como o bairro Sion, a Avenida dos Imigrantes, a região do shopping, e outras” – disse.

Com a proximidade do Natal, a decoração natalina também foi pautada na reunião. Conforme o chefe do Executivo, R$200 mil serão investidos para enfeitar o centro comercial. Segundo Melo, o contrato já foi fechado e a decoração será iniciada nos próximos dias.

O prefeito também ressaltou que, para os próximos anos, será investido ainda mais na decoração do local para a população e aos visitantes.