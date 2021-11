Sub-17: VEC anuncia portões abertos para duelo contra o Pouso Alegre

De acordo com a direção do Varginha Esporte Clube, partida que acontece no próximo sábado, terá portões abertos para o torcedor. VEC lidera o grupo com 11 pontos.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Polícia Militar

A diretoria do Varginha Esporte Clube (VEC) anunciou, nesta quinta-feira (4), que a partida da equipe sub-17, que será realizada no próximo sábado (6), contra a equipe do Pouso Alegre FC, será com portões abertos à torcida. O jogo, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro da 2ª divisão, acontece às 10h.

Segundo a cúpula do Varginha, a decisão partiu após autorização da Federação Mineira de Futebol (FMF). Para adentrar ao estádio, o torcedor terá que apresentar o cartão de vacinas (com, pelo menos, a primeira dose tomada) ou teste de Covid-19 realizado 48h antes do início da partida. Os demais protocolos de segurança contra a Covid-19, tais como, uso de máscaras e distanciamento, também deverão ser seguidos.

O VEC é líder do grupo B da competição, com 11 pontos. A equipe de Varginha, que ainda não perdeu no campeonato, já está classificada à próxima fase. O Pousão, por sua vez, está na penúltima colocação, com quatro pontos somados.