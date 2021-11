Solenidade marca o encerramento do ‘Outubro Rosa’ e abre oficialmente o ‘Novembro Azul’ em Varginha

Segundo a prefeitura, entre as atividades que vão marcar o Novembro Azul estão a iluminação do Hospital Bom Pastor na cor azul, uma extensa bandeira azul na fachada, palestras e oficina de talentos.

Redação CSul

Nesta quarta-feira (3), a administração municipal de Varginha abriu, de forma oficial, o ‘Novembro Azul’, mês mundial de combate ao câncer de próstata. A solenidade, que aconteceu no Hospital Bom Pastor, realizada pela Fundação Hospitalar do Município de Varginha (Fhomuv), também marcou o encerramento do ‘Outubro Rosa’, mês de combate ao câncer de mama.

Na cerimônia, o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, foi homenageado pela política pública de saúde. O presidente da da Fhomuv, Edson Menegueli, mais conhecido por Alemão do Café, também recebeu homenagem.

Presidente da da Fhomuv, Edson Menegueli (à esquerda) e prefeito Vérdi Melo (ao centro) foram homenageados na cerimônia/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Segundo a prefeitura, entre as atividades que vão marcar o Novembro Azul estão a iluminação do Hospital Bom Pastor na cor azul, uma extensa bandeira azul na fachada, palestras e oficina de talentos. As unidades básicas de saúde também vão desenvolver ações específicas.

Em seu pronunciamento, Vérdi fez o alerta para todos os homens sobre a importância do cuidado integral com a saúde, principalmente quanto à prevenção.

​O médico radioterapeuta João Herivelton Campos Silva, esclareceu que não há o que os homens temerem quanto ao exame na próstata e todo diagnóstico no início da doença possibilita maior possibilidade de cura. A indicação do exame é para homens acima de 45 anos, com fatores de risco como histórico familiar, obesidade e raça (homens negros tem maior incidência, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia) e com mais de 50 anos sem esses fatores.

​No início, o câncer de próstata não apresenta sintomas, mas quando eles começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são: dor óssea; dores ao urinar; vontade de urinar com frequência; presença de sangue na urina e/ou no sêmen.