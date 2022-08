Acidente envolvendo três veículos é registrado por câmera de segurança, em Varginha

Ocorrência foi registrada no cruzamento da Av. Santa Luiza com a Rua Penha Nunes, no Bairro Santa Luiza.

Redação CSul / Foto: CSul

Nesta segunda-feira (29), três veículos se envolveram em um acidente no cruzamento da Av. Santa Luiza com a Rua Penha Nunes, no Bairro Santa Luiza, em Varginha. A ocorrência foi registrada em imagens feitas por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível ver o momento em que um ônibus do transporte coletivo sobe a Av. Santa Luiza e para no meio da rua para receber um passageiro. Neste momento, é possível ver uma caminhonete que estava na Rua Pena Nunes tenta atravessar a avenida e é atingida por um automóvel que desceu pela avenida.

Devido ao impacto, o automóvel que descia pela via perdeu o controle da direção e atingiu outro que estava estacionado. A caminhonete acabou ficando atravessada na rua.

O Samu foi acionado.