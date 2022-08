E. M. José Augusto de Paiva é campeã da Gincana do Saber

Após rodada com 15 perguntas sobre a Constituição Federal a dupla representante da Escola Municipal José Augusto de Paiva, formada pelas alunas: Nicole Pedrosa Bertoldo Ribeiro e Milena Silva Brito foi a campeã.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Uma disputa emocionante marcou a final da Gincana do Saber – fase municipal – realizada na manhã desta terça-feira (30), na Câmara de Varginha. Após uma rodada com 15 perguntas sobre a Constituição Federal a dupla representante da Escola Municipal José Augusto de Paiva, formada pelas alunas: Nicole Pedrosa Bertoldo Ribeiro e Milena Silva Brito foi a campeã.

A dupla vice-campeã é da Escola Estadual Professora Aracy Miranda, composta pelos alunos Isabelle Aparecida Ferraz dos Santos e Matheus Silva Pereira.

Já o terceiro lugar ficou com os alunos Miguel Storino Marques e João Lucas Balbino Cruz, representando a Escola Estadual Brasil e o quarto lugar ficou com a dupla do Colégio Batista, Nicoly Colares Eugênio Almeida e Lucas Huang Hsu.

Durante mais de uma hora os oito alunos tiveram seus conhecimentos testados e mandaram muito bem. “A gente sempre diz que a disputa tem que ter um primeiro lugar, mas sabemos que todos que participaram, que se dedicaram, que tiraram um tempinho para estudar e representar suas escolas são campeões. Nossos agradecimentos a todos que participaram”, disse o diretor da Escola do Legislativo da Câmara de Varginha, Gleison Marques, que também apresentou o evento.

A fase municipal da Gincana do Saber foi promovida pela Escola do Legislativo da Câmara de Varginha e os vencedores, agora, representarão a nossa cidade na fase regional da competição, que será realizada em Poços de Caldas, em outubro.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha