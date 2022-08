Vereador Dandan cobra informações sobre concurso realizado em 2018 na área da educação

Vereador Dandan apresentou na Casa Legislativa e posteriormente encaminhou ao Poder Executivo, um requerimento solicitando informações referentes ao Concurso Público de 2018.

Foto: Divulgação Câmara Municipal de Varginha.

Após profissionais buscarem informações a respeito de novos concursos públicos para as áreas de supervisor pedagógico e orientador escolar e questionarem a contratação de servidores não concursados, o vereador Dandan apresentou na Casa Legislativa e posteriormente encaminhou ao Poder Executivo, um requerimento solicitando informações referentes ao Concurso Público de 2018.

Após ouvir relatos em que servidores teriam tido seus contratos renovados por mais de oito anos consecutivos, o agente político viu a necessidade de levar informações de forma transparente aos interessados. “Os candidatos e demais profissionais da área têm o direito de receber todas as informações referentes à licitude das contratações para sanar quaisquer dúvidas sobre o assunto. Muitos profissionais formados e capacitados mostraram espanto quanto à contratação de servidores sem concurso, mesmo havendo a possibilidade de convocar e nomear os classificados que ficaram excedentes”, evidenciou o vereador.

Ainda de acordo com o propositor, muitos questionam a abertura de processos de contratação através de edital e a não realização de novos concursos para preenchimento de vagas que não foram ocupadas. Diante disso, a fim de elucidar tais apontamentos, Dandan demandou a disponibilização de informações, como: a quantidade de vagas ocupadas por profissionais contratados nos anos de 2021 e 2022; a quantidade de cargos vagos para as respectivas áreas mencionadas, na rede municipal; o planejamento e realização de outro concurso para as atribuições de supervisor e orientador e, finalmente, solicitou o detalhamento do concurso de 2018, visando entender se o referido processo foi prorrogado, no que tange às respectivas vagas de cada área mencionada.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha.