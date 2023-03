Agência Brasileira de Cooperação e UFLA irão criar centro de referência para agregar valor a produtos agropecuários

O novo centro de referência trará benefícios tanto para produtores locais e estrangeiros quanto para as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade.

Foto: UFLA

Representantes da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) se reuniram na quarta-feira (23/3) para tratar da criação de um centro de referência para agregar valor a produtos agropecuários.

A criação de centros de referência em treinamento e transferência de tecnologia é uma das iniciativas da ABC no âmbito da cooperação técnica internacional que envolvem instituições de ensino superior. A UFLA já é parceira da agência no Centro de Difusão de Tecnologias Algodoeiras de Catuti, implantado na cidade de Catuti, no norte de Minas Gerais.

De acordo com o vice-reitor da UFLA, professor Valter Carvalho de Andrade Júnior, o objetivo da Universidade é propor “um projeto institucional multidisciplinar, composto por subprojetos de diferentes áreas do conhecimento”. O novo centro de referência trará benefícios tanto para produtores locais e estrangeiros quanto para as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade.

Além do vice-reitor, participaram da reunião pela UFLA a pró-reitora de Extensão e Cultura, professora Christiane Maria Barcellos Magalhães da Rocha, diretores e vice-diretores das oito Unidades Acadêmicas e coordenadores vinculados às atividades de extensão. A proposta do novo centro de referência foi apresentada pelo coordenador-geral de Cooperação Técnica África, Ásia e Oceania da ABC, Nelci Peres Caixeta.

Fonte: UFLA