5º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul define programação em Varginha

O encontro valoriza o desenvolvimento da cozinha mineira, potencializando o turismo e a cultura.

Foto: Ana Luísa Alves

No dia 23 de março, Varginha, cidade integrante da IGR Encantos de Minas, receberá

o 5º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul, no Teatro Mestrinho, a

partir das 08h (credenciamento). O evento trará muitos saberes em defesa da promoção

e do fomento da gastronomia, da cozinha mineira e do turismo gastronômico.

A abertura oficial será realizada a partir das 08h30 pela Prefeitura de Varginha, IGR

Encantos de Minas, Frente da Gastronomia Mineira (FGM), Associação Brasileira de

Bares e Restaurantes (Abrasel), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas (Sebrae) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

De acordo com o presidente da Abrasel Sul de Minas e do Sindicato Empresarial de

Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV), André Yuki, o encontro valoriza o

desenvolvimento da cozinha mineira, potencializando o turismo e a cultura, além de

fomentar a economia e a geração de empregos na região.

“O Sul de Minas é a porta de entrada do nosso estado, recebendo turistas de São Paulo

e Rio de Janeiro. O encontro será uma ótima oportunidade para conexão, desde o

produtor, até a cozinha do restaurante ou bar, chegando ao cliente final”, ressaltou

André.

Às 09h, o fundador do Queijo D’Alagoa-MG, Osvaldo Filho palestrará sobre “Queijo com

Empreendedorismo: uma harmonização que deu certo!”. O Queijo D’Alagoa-MG foi

premiado como um dos melhores queijos do mundo na França, O Melhor Queijo

Artesanal de Leite Cru do Brasil (Super Ouro no III Prêmio Queijo Brasil) e o Melhor

Queijo de Alagoa (Super Ouro 2022).

Segundo Osvaldo, será um prazer participar desse importante evento. “Vou compartilhar

um cadinho da nossa história. Empreender no Brasil não é fácil, mas mineiro dá um jeito

para tudo, até de vender queijo pela internet”, afirmou.

Às 10h30, o Painel – “Gastronomia – Café Especial” será mediado pelo Chef Edson

Puiati, coordenador da FGM, e contará com a presença da Ecaffe Hotel Pousada,

turismo de experiência de Coqueiral, Café Campo Místico de Bueno Brandão e Fazenda

dos Tachos de Varginha.

Para Puiati, a programação do evento está muito pertinente para o estado. “Minas

Gerais é uma das maiores exportadoras de café do mundo e uma das commodities mais

importantes, dentre várias que nós temos. E falar de café em Varginha é muito curioso,

pois o próprio DDD 35 nasceu no município, em função de ser um dos primeiros polos

de comércio do café e o centro das negociações, além de possuir um dos principais

portos secos do Brasil”, explicou.

Ainda segundo o Chef, será uma honra mediar o painel sobre os cafés especiais.

“Vamos falar sobre diversos modelos de experiência, além do café e suas fases, desde

o plantio até a chegada da sua extração, com seus aromas, sabores, variedades e tipos.

Temos o terroir muito propício a esse fruto! Falaremos também sobre o turismo de

experiência, um assunto forte no mercado. As fazendas do painel são centenárias e

possuem histórias, onde as famílias comandam desde o plantio até a gestão, e entender

esse processo e qualidade é de extrema importância”, contou.

Puiati afirmou ainda que outro ponto importante é a presença das IGR’s Encantos Gerais

e Serras Verdes. “É muito bacana essa aproximação das IGR’s, antigos Circuitos

Turísticos, pois elas fomentam os turismos de experiência e local, além da gastronomia,

que são potenciais que precisam ser cada vez mais movimentados, para agregar valor

e atrair turismo para as nossas regiões”, concluiu.

Às 14h, terá início o Painel – “Cozinha de Minas – identidades”, com o mediador Rafael

Huhn, coordenador da FGM – Regional Sul, que contará com a presença do Pé de

Moleque de Piranguinho, da Virada de Frango de Andradas e da Cachaça João Mendes

de Perdões.

De acordo com Rafael, Minas Gerais é um dos maiores estados do Brasil, com 853

municípios e contém regiões diferentes. “Cada região e município possui

particularidades singulares e únicas, que definem características culturais. Esse painel

possibilitará que todos entendam Minas, do global a partir do local, com patrimônios e

iguarias”, afirmou.

Ainda segundo o coordenador da FGM – Regional Sul, o evento será um grande

instrumento de intercâmbio de sabores e saberes. “Nosso estado é um dos únicos do

país que reconhece sua gastronomia como elemento cultural e que transforma sua

cozinha em patrimônio cultural. É um estado que tem apresentado à Organização das

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), os modos de fazer um

queijo artesanal para se tornar patrimônio da humanidade. Minas tem tudo a ver com

cozinha, culinária, identidades, sabores e saberes, que estão no entorno das feituras

culinárias. E nosso encontro é isso: possibilitar esse grande intercâmbio das nossas

riquezas de cozinha”, informou.

O último Painel – “Turismo Gastronômico e Turismo de Experiências” começará às

15h30, com o mediador Janilton Prado, presidente da IGR Caminhos da Mantiqueira, e

participação do Campo Belo Gastronomia, 3º Festival Gastronômico Sabores das

Montanhas Cafeeiras e Cerveja Artesanal Vulcânica de Poços de Caldas.

Para Janilton, o encontro é um dos principais eventos do estado com relação à

gastronomia mineira. “A gastronomia mineira é sem sombra de dúvidas um dos maiores

patrimônios do Brasil e um importante motor econômico. Temos diversos

empreendedores que trabalham nessa área e que se dedicam cada vez mais para

melhorarem o setor e terem reconhecimento, além de resgatarem pratos típicos e

receitas centenárias, e ações, projetos e produtos que fazem parte dessa cadeia

gigante, que é a gastronomia mineira”, enfatizou.

Ainda de acordo com Janilton, a participação da IGR Caminhos da Mantiqueira é de

suma importância nesse processo. “Hoje somos 17 municípios no Sul de Minas e a

grande maioria já está trabalhando nos seus territórios a questão do resgate do

patrimônio e material da cozinha mineira. E os turismos Gastronômicos e de

Experiências são grandes motores do turismo no Brasil como um todo. Sabemos que

as pessoas vão para os espaços e cidades em busca de novas experiências e a

gastronomia é um dos pilares para isso”, ressaltou.

Às 17h, o Chef Caio Soter palestrará sobre “A Nova Cozinha Mineira”. Segundo o Chef,

a cozinha mineira é uma cozinha muito tradicional com 300 anos de história e há alguns

anos vem sendo retrabalhada. “Sou um dos agentes que faz esse novo trabalho com a

cozinha mineira, entre tantos outros do estado que possuem um trabalho respeitoso. E

nessa palestra vou falar sobre como se dá essa nova visão e como devemos olhar para

os ingredientes, receitas tradicionais e frutos do Cerrado, além de como fazemos isso

dar certo dentro de uma lógica de restaurante e como fazemos a sustentabilidade,

inclusive financeiramente”, explicou.

“Contarei também sobre o case do Pacato, meu restaurante contemporâneo, que

trabalha e traz essa cozinha mineira de uma forma mais moderna, mostrando que ela

pode estar em qualquer restaurante, seja na cozinha tradicional ou na alta gastronomia”,

concluiu o Chef Caio Soter.

Às 19h, será realizado um jantar de confraternização na Água Doce Cachaçaria,

mediante adesão. Mais informações serão divulgadas em breve.

Fonte: Ana Luísa Alves