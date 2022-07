Arraiá na praça gera mais de R$ 520 mil para unidades educacionais e cervejarias de Poços de Caldas

Na tarde desta terça-feira (5), elas receberam, ainda, mais R$ 42.548,16 como contrapartida das cervejarias artesanais.

As dez unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas que participaram do Arraiá na Praça, realizado de 23 a 26 de junho no Parque Municipal Antônio Molinari, arrecadaram juntas R$ 258.782,65 com a venda de produtos alimentícios durante o evento.

Na tarde desta terça-feira (5), elas receberam, ainda, mais R$ 42.548,16 como contrapartida das cervejarias artesanais que exploraram a venda de bebidas no local, totalizando R$ 301.330,81 para as escolas, centros de educação infantil e unidade do Programa Municipal da Juventude (PMJ) participantes. Os recursos, revertidos integralmente para os caixas escolares, serão utilizados de acordo com as demandas de cada unidade.

Representantes das escolas municipais Washington Luiz, Raphael Sanches, Wilson Hedy Molinari, Antônio Sergio Teixeira e Sérgio de Freitas Pacheco, dos centros de educação infantil municipais Pingo de Gente, CAIC, Professor Sebastião Martins e Professora Maria de Lourdes Santos e da unidade do PMJ Vilas Unidas receberam um cheque simbólico das dez cervejarias artesanais poços-caldenses participantes do Arraiá na Praça, no total de R$ 42.548,16, equivalente a 16% da arrecadação, sendo R$ 4.254,81 para cada unidade.

“A gente sente muito orgulho de participar de eventos desta magnitude e ainda poder ajudar as escolas”, destacou o presidente da associação das cervejarias artesanais, Marcelo Gonçalves

A solenidade de entrega foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença do vice-prefeito Júlio César de Freitas, secretários municipais, cervejeiros e equipe envolvida na realização do Arraiá na Praça. Juntas, as cervejarias LED Beer, Hill Beer, Borderbrew, Bones, Gonçalves, Gorillaz, Bricks, Virtus, Porcaria e Passopreto arrecadaram R$ 265.926,00. Desta forma, o evento gerou R$ 524.708,65, considerando a arrecadação da praça de alimentação, a cargo das unidades escolares, e dos estandes de cerveja artesanal. Em 2019, quando foi realizada a 7ª edição do evento, a arrecadação das escolas participantes totalizou R$ 101.430,36.

“A gente sente muito orgulho de participar de eventos desta magnitude e ainda poder ajudar as escolas. Isso mostra porque a gente escolheu Poços de Caldas, uma cidade maravilhosa que acolhe as cervejarias associadas. É um orgulho poder repassar o cheque para as instituições de ensino e mostrar que a gente é parceiro desse evento e de outros que virão”, destacou o presidente da associação das cervejarias artesanais, Marcelo Gonçalves.

A secretária municipal de Educação, professora Maria Helena Braga, fez questão de entregar um cartão de agradecimento à equipe gestora de cada uma das unidades escolares participantes do Arraiá na Praça e engradeceu o trabalho desenvolvido pelas equipes durante os quatro dias de evento, gerando recursos para os caixas escolares.

Secretária de Educação parabenizou as equipes pelo trabalho realizado durante os quatro dias da festa

Arraiá na Praça

Depois de dois anos de pandemia, o Arraiá na Praça foi retomado em 2022, sendo realizado pela primeira vez no Parque Municipal Antônio Molinari. Em sua 8ª edição, o Arraiá na Praça contou com quatro dias de festa, com grande presença de público da cidade e de toda a região, inclusive com atrações de renome nacional, como a dupla Gian e Giovani e o cantor e compositor Renato Teixeira.

O vice-prefeito Júlio César de Freitas parabenizou a todos pela realização do evento, destacando o empenho, dedicação e paixão dos envolvidos na organização. “A palavra mais forte para mim agora é orgulho. O trabalho foi muito árduo e, para além dos valores, o resultado é imensurável”, ressaltou.

Arraiá na Praça 2022 foi realizado de 23 a 26 de junho, no Parque Municipal Antônio Molinari

O Arraiá na Praça foi organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e apoio de diversos setores da Prefeitura. O secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca, celebrou os resultados obtidos pelo evento, tanto na atração de público quanto na geração de recursos. Ele também enfatizou a relevância da produção criativa da cultura cervejeira no município. “Hoje somos referência no Estado quando o assunto é produção de cervejas artesanais”, pontuou.

A decisão de ampliar o evento, transferindo-o do largo do Parque José Affonso Junqueira para o Parque Municipal Antônio Molinari, também foi salientada e a expectativa é que o novo formato seja mantido para os próximos anos. Com entrada totalmente gratuita, a 8ª edição do Arraiá na Praça integrou também a programação de aniversário dos 150 anos de Poços de Caldas.

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas