3ª Reunião Conjunta de 2022 apresentou principais atividades do Inprev

Foto: Inprev

Realizada a 3ª Reunião Conjunta, no dia 15 de dezembro, a diretoria executiva apresentou as principais atividades desenvolvidas pelo Inprev aos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

No 2º semestre de 2022, o Inprev promoveu os 3º e 4º Ciclos do Programa Despertar com o apoio do SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, sendo ofertadas palestras aos servidores, quais sejam: “Aposentadoria: novos projetos de vida” e “Saúde para Vida”.

Outra grande realização, o 2º Encontro Previdenciário do INPREV e o Encontro Regional da AMIPREM, ocorreu nos dias 20 e 21 de outubro, em parceria com a AMIPREM – Associação Mineira dos Instituos de Previdência Própria Municipal e Estadual, contando com a presença de diversas cidades do Sul de Minas.

Foram elencados ainda, os resultados do Novo Comprev, os atendimentos realizados e benefícios concedidos no ano, informações sobre a Prova de Vida 2023, aprovação do PL 58/2022 que dispõe sobre a reforma administrativa e reorganização do quadro de pessoal do INPREV, esclarecimentos sobre o projeto de aumento da alíquota patronal do Magistério (Processo Administrativo nº 203/2022), bem como a Política Anual de Investimentos 2023 e Compra de Títulos Públicos.

Estiveram presentes na reunião os conselheiros Demétrio Lopes Tomaz, Berenice de Souza Gonçalves, Eliana Cristina Costa, Luciano Cambraia Ferroni, Sérgio Antônio Corcetti, Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues, Márcio Ribeiro Moysés, Gilcineia Maria Tana, Sérgio Hitoshi Yano, Annabell Tavares Vilela de Souza, Brígida de Fátima Batista Gomes, Danúsio Antônio Bueno, Maxwel Henrique Iria e os membros da diretoria executiva, Ana Paula de Oliveira Amorim, Paulo Alexandre Praxedes , Vivély Auxiliadora Chagas Mendes e Wélem Renata Pereira.

Fonte: Inprev