Primeiro ciclo de formação do Projeto “Saúde me Rede” é finalizado, em Poços de Caldas

Esperança II foi escolhida como equipe laboratório.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Foi finalizado neste mês de dezembro, o primeiro ciclo de formação do Projeto Saúde em Rede da Secretaria de Estado de Saúde.

Neste primeiro ciclo, a Estratégia de Saúde da Família Pq. Esperança II foi escolhida como equipe laboratório, e foi a primeira unidade de saúde a receber as oficinas de formação.

O Projeto Saúde em Rede consiste em fortalecer a comunicação entre a rede de Atenção Básica a rede de Atenção Especializada, além de promover também a mudança no processo de trabalho das equipes.



A coordenadora da Atenção Básica, Camila Bacelar ressaltou a necessidade dessa formação com as equipes. “Foi muito importante para reorganizarmos os processos de trabalho na Atenção Primária á saúde. Vamos implantar novas rotinas de trabalhos nas equipes, que irá fortalecer muito o trabalho realizado na Atenção Primária no município.“

Neste primeiro módulo o enfoque foi o atendimento materno-infantil desde o pré-natal até os primeiros anos de vida da criança e também as doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão e a diabetes.

De acordo com a apoiadora da Atenção Básica, Tatiana C. Bastos Ferreira, as oficinas foram muito benéficas para as equipes. “Foi um momento de reflexão dos processos de trabalho. A equipe pôde perceber os pontos fortes e fracos da unidade, podendo criar metas para o aprimoramento da assistência à população.”

A rede especializada também participou do projeto ”Saúde em Rede”, a unidade escolhida como unidade piloto foi o Centro Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança onde foram realizadas atualizações de protocolos e aprimorada a comunicação entre Rede Especializada com a Rede de Atenção primária.

No próximo ano, a formação será feita com as outras 36 unidades de saúde do município. Todos os participantes receberam certificado de formação.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.