Recomendações para apresentação da “Esquadrilha da fumaça”

Conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (22) , está proibida a entrada na apresentação da “Esquadrilha da Fumaça” de garrafas de vidro, latas de alumínio, e materiais perfurocortantes em geral. Também fica proibido a prática de esportes aéreos em um raio de 10 km ao redor do Aeroporto e a a utilização da Rampa de Voo Livre para a prática de esportes.

A medida foi tomada com objetivo principal em zelar pela segurança de todos os frequentadores, e também daqueles que estarão trabalhando durante a apresentação.

Foi uma exigência por parte da Força Aérea Brasileira, estabelecida pelo regulamento da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), como medida segurança e procedimentos de emergência.

Um plano de emergência aeronáutica também foi realizado juntamento com o Corpo de Bombeiros.

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Social participaram da organização e segurança para o evento. A Guarda Civil Municipal, também estará com seu efetivo intensificado, durante a apresentação e realizará a fiscalização sobre os materiais proibidos via decreto.

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas