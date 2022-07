Museu e Biblioteca de Varginha apresentam programação divertida no fim de férias

Convites poderão ser retirados gratuitamente a partir de quarta-feira (26).

Foto: Fundação Cultural de Varginha

As férias sempre são motivos de muito divertimento e alegria para a criançada. Além de brincar, as crianças procuram por atividades lúdicas e criativas, que contribuem para o desenvolvimento cognitivo dos pequenos. Pensando nisso, a Associação Artística Viva Cultura, o Museu Municipal e a Biblioteca Pública de Varginha realizarão na próxima quinta (28/07), às 14h30, a contação de histórias “O Galo Carijó e a Galinha Atrapalhada” que promete agitar a tarde deste fim de férias. Os convites poderão ser retirados gratuitamente a partir de quarta-feira (26/07) na sede do Museu à Praça Governador Benedito Valadares, nº 141, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

O espetáculo mostra a história de um galo e uma galinha que são deixados num sítio pelos donos deles, que estavam passando por uma situação difícil e tiveram que mudar para a cidade. Os dois são visitados de vez em quando pelos donos, mas quando estão sozinhos criam situações engraçadas e inusitadas arrancando boas gargalhadas das crianças e adultos.

No elenco estão Lindon Lopes e Eliana Costa. Os figurinos foram feitos pelo estilista Ronaldo Luiz do Rego, do Rio de Janeiro, com adereços de cena de Tadeu Terra e cenários de Henrique HF Letreiros.

Além de participar desta ação criativa, as crianças e os pais poderão aproveitar para visitar a Biblioteca e o Museu e conhecer todo o acervo de objetos e livros, ampliando seus conhecimentos e disseminando informações tão ricas que proporcionaram experiência na criança criando o hábito deste universo logo cedo.

Para Marcos Misael, presidente da Associação Viva Cultura e diretor da peça, as histórias são excelentes ferramentas para ajudar as crianças na observação, reflexão e memória são também sensações experimentadas por quem escuta uma história criando o hábito de ler livros, contos, crônicas e literatura.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha