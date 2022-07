Trecho mineiro da Fernão Dias recebe etapa da 30° gincana do caminhoneiro

A ação será no Posto do Trevo, no km 700 da rodovia, em Três Corações, com direito a demonstrações de habilidade no volante e atendimentos rápidos de saúde.

adrenalina vai correr soltar em Três Corações/MG, nos dias 25 e 26 de julho, quando será realizada a 33ª etapa da Gincana do Caminhoneiro, maior ação de valorização ao transportador rodoviário de cargas que está na estrada, em parceria com a IVECO e com os postos Petrobras da Rede Siga Bem, para transformar a vida desses motoristas, proporcionando cuidados com a saúde, confraternização e ainda a chance real de levar para casa um caminhão zero km!

O evento, que é reconhecido como um divisor de água na vida de muitos transportadores rodoviários de cargas, chega ao Posto do Trevo (no km 700 da rodovia Fernão Dias) para classificar mais um ‘bom de braço’ para a segunda semifinal da temporada. Ou seja, cada etapa da GDC é marcada pelo desafio do slalom, quando o participante assume o comando do caminhão da organização para mostrar sua habilidade nas manobras, driblando cones da pista, numa combinação de velocidade e destreza. Aquele que registra o melhor tempo de cada etapa é classificado para segunda semifinal da temporada, que acontecerá no dia 07 de agosto, quando os 18 melhores tempos realizados da 19ª a 36ª etapas, estarão reunidos para disputar cinco vagas para a final do evento, prevista para fevereiro/23, que dará ao vencedor um caminhão IVECO Tector zero km.

Estrategicamente realizada em postos de serviços nas estradas, que são como se fossem a ‘casa’ do caminhoneiro fora de casa, a GDC aproveita para otimizar a parada do motorista, oferecendo a eles atendimentos rápidos de saúde, com verificação da temperatura corporal, realização de testes de glicemia e checagem da pressão arterial para detecção precoce de doenças silenciosas como diabetes e hipertensão. O “gincaneiro” também terá a oportunidade de realizar o cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal), e conscientizar-se sobre a importância de manter hábitos saudáveis, com dicas de alimentação, exercícios e posturas adequadas que podem deixar o dia menos estressante e mais saudável. Aliás, no Posto do Trevo, o evento conta com apoio do Sest/Senat, que ainda oferecerá sessões de ginástica laboral.

Lembrando que podem participar da GDC todos os caminhoneiros com CNH C, D e E, sendo gratuita sua passagem pelo circuito de saúde e a realização de sua volta na pista. Porém, para ter seu tempo validado e disputar oficialmente o grande prêmio do evento, o caminhoneiro precisa apresentar, no momento da inscrição, um cupom fiscal com o consumo de R$ 1.000,00 em diesel ou ter adquirido um balde de óleo Lubrax Top Turbo / Top Turbo Pro, Avante ou Extremo HD nos postos da Rede Siga Bem. O cupom tem validade de até sete dias antes da etapa.

Fonte e fotos: GDC