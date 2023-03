Grupo Unis se reúne com instituição parceira em Portugal para discutir novos projetos

A reunião teve como objetivo estreitar ainda mais os laços entre as duas instituições, que já são parceiras desde 2013.

Foto: Grupo Educacional Unis

Na última semana, o Departamento de Relações Internacionais e a coordenação do núcleo acadêmico de negócios do Grupo Unis se reuniram com o Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), uma das escolas do Instituto Politécnico do Porto (IPP), de Portugal. A reunião teve como objetivo estreitar ainda mais os laços entre as duas instituições, que já são parceiras desde 2013.

Durante a reunião, foram discutidos projetos futuros de dupla titulação que envolverão alguns cursos de ambas as instituições, na área de negócios. “Essa parceria é uma excelente oportunidade para a comunidade acadêmica das duas entidades educacionais terem uma experiência internacional enriquecedora”, comentou o Coordenador do Núcleo Acadêmico de Negócios do Unis, Prof. Gustavo Flausino.

A expectativa é que após essa primeira reunião a parceria continue a crescer e a trazer benefícios para todos os envolvidos além da possibilidade de oferecer novas oportunidades de formação profissional e desenvolvimento para nossos estudantes.

Fonte: Grupo Educacional Unis