Semana do Servidor discute democracia na universidade e relação com as dimensões acadêmicas.

Foto: Foca Lisboa | UFMG.

Alinhada com o contexto sociopolítico e cultural brasileiro contemporâneo, a já tradicional Semana do Servidor UFMG discute, neste ano, a relação entre democracia e universidade. A programação, que segue até 5 de novembro, é guiada pelo tema Democracia na Universidade: relação com o ensino, a pesquisa, a extensão e a cultura. O objetivo da comissão organizadora, liderada pela pró-reitora adjunta de Recursos Humanos da UFMG, Leônor Gonçalves, é promover reflexões sobre o papel social e democrático da Universidade.

“Nossa perspectiva é pensar a democracia na Universidade, explorando o tripé que sustenta a instituição, formado por ensino, pesquisa e extensão, sem deixar de incluir, também, a dimensão da cultura. O objetivo é dialogar com toda a nossa comunidade de servidores, docentes e técnico-administrativos, com foco na realidade do trabalho, pensando democraticamente nas atividades estratégicas que afetam a qualidade de vida e de saúde do nosso servidor”, afirma Leônor Gonçalves.

A programação da Semana abrange mesas de discussão, oficinas e atividades de esporte, lazer, arte e cultura. As mesas, segundo a coordenadora-geral da Semana do Servidor, representam a parte formativa, com discussões temáticas que possibilitam identificar problemas e, posteriormente, apresentar propostas de solução. Todas as mesas formativas ficarão disponíveis on-line, no canal da Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) da UFMG no YouTube.

Inclusão e participação

“Essas atividades são uma oportunidade de discutir a relação do servidor com o trabalho desenvolvido na Universidade. Pensando no tripé ensino, pesquisa e extensão, nós defendemos a necessidade de inclusão e participação de todos os servidores em todas essas dimensões. Precisamos melhorar alguns processos, para favorecer a inclusão de todos”, afirma Leônor.

Leônor Gonçalves: participação dos servidores em todas as dimensões Foto: Foca Lisboa | UFMG

Segundo a pró-reitora adjunta, a participação dos servidores no ensino e na extensão já é mais ampla e difundida, mas é preciso aprimorar essa inclusão nos processos de pesquisa. “Quando se trata do tema pesquisa, há uma dificuldade maior de acesso para docentes recém-admitidos e servidores técnico-administrativos em educação (TAEs). Isso ocorre por falta de uma regulamentação interna: precisamos desenvolver uma política para contribuir com essa inclusão, já que a atuação desse grupo de servidores em atividades de pesquisa é prevista na própria carreira”, explica Leônor.

A edição de 2022 é a décima segunda do evento, que começou em 2010 e, de 2011 a 2013, foi realizado por iniciativa de três entidades representativas dos servidores: Associação dos Servidores da UFMG (Assufemg), Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco (Apubh) e Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino Superior (Sindifes). Em 2014, na gestão do reitor Jaime Ramírez, a Semana do Servidor foi institucionalizada e passou a ser coordenada pela Pró-reitoria de Recursos Humanos.

“A institucionalização da Semana foi um passo importante para incluir no calendário da Universidade esse momento de reunião dos servidores a fim de discutir aspectos relevantes relativos ao trabalho. Além disso, propiciou a consolidação do evento como oportunidade de lazer, esporte e saúde para todos os servidores. A PRORH assumiu a organização, mas não deixou de contar com a participação ativa das entidades representativas dos servidores. Nossa avaliação é que o evento tem crescido, e, com o passar dos anos, a presença dos docentes tem se fortalecido nas atividades. Sem a integração de todos os servidores, não é possível melhorar as relações de trabalho na Universidade, um dos objetivos da Semana”, avalia a pró-reitora adjunta de Recursos Humanos.

Oficinas e outras atividades

As oficinas de capacitação para os servidores da Universidade seguem ao longo da próxima semana. Alguns dos temas são Mindfulness, avaliação de desempenho, prevenção de acidentes de trabalho, primeiros socorros. Segundo Leônor Gonçalves, os temas são escolhidos por meio de demandas e necessidades apresentadas pelos servidores à PRORH. As inscrições podem ser feitas no site da Semana.

Na manhã desta quinta-feira, 27, haverá corrida e caminhada ecológica no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG para servidores inscritos. Três ônibus sairão da Escola de Belas Artes.

A festa de encerramento da Semana do Servidor 2022 está marcada para 5 de novembro, sábado, a partir das 9h, no Centro Esportivo Universitário (CEU). “Essa é uma festa para toda a família e para todas as modalidades de família. É um momento para todos os servidores, inclusive nossos trabalhadores terceirizados. No CEU, temos uma estrutura privilegiada, que será reservada apenas para o encerramento da Semana do Servidor. Teremos shows, aulas de hidroginástica, atividades para crianças, entre outras atrações. É uma ótima oportunidade de encontro entre colegas e entre as famílias dos trabalhadores da UFMG”, conta Leônor.

As inscrições para a festa seguem abertas até 3 de novembro, no site da Semana do Servidor, onde também é possível se inscrever para os torneios de peteca e tênis, que serão realizados no mesmo dia. O evento de encerramento incluirá também as finais do Campeonato de Futsal, que teve início em 17 de setembro.

Fonte: UFMG.