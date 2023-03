Câmara se reúne com DER-MG para discutir duplicação entre Varginha e Fernão Dias

Foi cobrada a construção de uma trincheira em frente ao Automóvel Clube.

Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Varginha

A Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Comércio e Indústria da Câmara Municipal de Varginha tem realizado trabalhos rotineiros de fiscalização. Na semana passada, o presidente da Comissão, vereador Cabo Valério, e o integrante da Comissão, vereador Dudu Ottoni, estiveram no Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG – de Varginha.

Eles se reuniram com o coordenador do Departamento, William Pimenta e abordaram questões sobre o leilão que será realizado para concessão das rodovias compreendidas no trecho que liga Varginha a Furnas, chamado de lote 3. Com um total de 432,8 quilômetros, as vias estão localizadas entre São Sebastião do Paraíso e Três Corações, contemplando 22 municípios.

O lote demandará investimentos estimados em R$ 2,6 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, sendo R$ 1,3 bilhões nos oito primeiros anos.

O vencedor do leilão deverá realizar a duplicação do trecho de aproximadamente 8 km da MGC-491, entre Varginha e Três Corações, a implantação de cerca de 30 km de faixas adicionais e de 236 km de acostamentos.

Além disso, outros pedidos foram feitos pelos vereadores de Varginha em uma audiência pública, e eles tiveram a confirmação do DER de que serão executados. São eles:

• Uma trincheira próximo ao Automóvel Clube

• Uma intercessão diamante na entrada para o Parque Mariela

• O término da duplicação da rodovia entre Três Corações e Varginha

• Duplicação da MG 167, no trecho urbano de Varginha e o término da terceira faixa entre Varginha e Três Pontas

A expectativa é de que a empresa vencedora assuma a concessão no segundo semestre deste ano. Ela terá nove meses para realizar algumas obras de melhorias antes de começar a cobrar o pedágio, que está previsto para ser implantado entre Varginha e Três Corações. Fonte: Câmara Municipal de Varginha

Fonte: Câmara Municipal de Varginha