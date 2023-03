Secretário adjunto de saúde participa de Meet up saúde na Puc Minas Poços de Caldas

O evento é uma realização do PUCTec e da PUC Minas que conta com apoio de diversas faculdades e institutos da Universidade.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Na tarde de ontem (23) o secretário adjunto de saúde Carlos Almeida participou do Meet Up Saúde, para mostrar como a próxima healthtech (empresa de tecnologia ligada ao setor de saúde) pode ser sua.

O evento foi transmitido ao vivo para o Campus da Puc Minas Poços de Caldas no Laboratório 5, do Curso de Ciência da Computação, localizado no Prédio 1.

O evento é uma realização do PUCTec e da PUC Minas que conta com apoio de diversas faculdades e institutos da Universidade.

Durante o início do evento, o secretário adjunto de saúde ressaltou a importância da parceria entre a universidade e a secretaria. “Essa parceria é muito importante no que diz respeito ao investimento e a utilização da tecnologia nos processos e procedimentos da área de saúde e logicamente utilizando das parcerias públicas/privadas que estavas representadas lá. Tudo isso pode otimizar a alcançarmos nosso objetivo principal que é equacionar os nossos números do programa Fila Zero.”