Citur apresenta projetos do Parque do Cristo para membros do Conselho de Turismo

Reunião do Comtur aconteceu na última terça (21).

Foto e Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Convidado pelo presidente do Conselho de Turismo, Juliano Silva, o diretor de operações da Citur, Renato Agostini, compareceu à reunião do conselho, na tarde de terça 21, na sede do DMEE, para apresentar alguns projetos relacionados à área denominada Parque do Cristo, no alto da Serra de São Domingos.

A empresa foi a vencedora do edital de concessão do circuito turístico integrado de Poços e iniciou oficialmente as operações em 1º de março. Fizeram parte da concessão, o complexo do Cristo Redentor, incluindo o teleférico e rampa de voo livre; o Véu das Noivas, a Fonte dos Amores e o Recanto Japonês. Na próxima semana, haverá uma apresentação para a população e autoridades, de todos os projetos que a Citur pretende implantar nos atrativos sob sua responsabilidade.

Hoje, o Parque do Cristo já conta com um café, aos pés da estátua do Cristo Redentor. Outras melhorias serão implantadas por meio de ações planejadas a curto, médio e longo prazo. A expectativa do diretor é de que, até julho, novas atrações já estejam implantadas no alto do Cristo, como um minimercado, no antigo restaurante. No local, serão comercializados produtos de empresas de destaque na cidade, como doces tradicionais, azeites, cafés, chopp, artesanatos e outros. A previsão para o teleférico é de que seja reinaugurado em abril.

Renato Agostini detalhou as ações planejadas para o Parque do Cristo

A médio prazo, a Citur pretende explorar o turismo de aventura no Parque do Cristo, com o retorno da prática de voo livre. A rampa também será utilizada para a realização de eventos. A longo prazo, a empresa prevê a instalação de um espaço ecumênico e de um Bike Park . Novas áreas de estacionamento deverão ser implantadas a curto prazo.

Os conselheiros puderam esclarecer dúvidas sobre os projetos e foram convidados para o evento oficial de lançamento da Citur na cidade. Para o secretário de Turismo, Ricardo Oliveira, é fundamental que todos os órgãos envolvidos no turismo da cidade trabalhem em conjunto. “Prefeitura, Secretaria de Turismo, Citur, o Comtur e demais agentes do trade turístico devem andar juntos neste novo e promissor momento do setor na cidade”.

O Conselho Municipal de Turismo acompanhou de perto todo o processo de concessão dos atrativos turísticos de Poços. “Agora, cabe também a nós acompanhar as ações da Citur, debatendo esta grande mudança no setor. Ao mesmo tempo, temos a meta de implantar o Plano Municipal de Turismo. A Câmara Municipal está avaliando as alterações nas leis que regem o conselho e o Fundo Municipal de Turismo. Em breve, Poços também poderá contar com mais esta ferramenta de planejamento do setor turístico da cidade”, ressalta o presidente do conselho, Juliano Silva.