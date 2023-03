Poços de Caldas: Sedet se reúne com empresa de torres 5G

Reunião abordou viabilidade da instalação de equipamentos para implantação da nova tecnologia.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

A telefonia 5G pode virar realidade em breve em Poços de Caldas. Ontem (23), aconteceu uma reunião do secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, com a Winity Telecom, empresa especializada em instalação de torres 5G.

O encontro abordou um estudo que está em andamento sobre a viabilização da instalação, que inclui a análise de leis municipais. A empresa já presta serviço às companhias de telefonia móvel que atuam no país.

Segundo a Sedet, é possível que a tecnologia seja implantada na cidade ainda este ano. Participaram da reunião os gerentes comerciais da Winity, Raphael Henrique Machado e Alessandro Ferreira, a gerente de atendimento a empresas da secretaria, Letícia Isabelle da Silva e o gerente de projetos, Gustavo Cotrin, também da Sedet.

5G

Em telecomunicações, o 5G é o padrão de tecnologia de quinta geração para redes móveis e de banda larga, que as empresas de telefonia celular começaram a implantar em todo o mundo no final do ano de 2018, e é o sucessor planejado das redes 4G, que fornecem conectividade para a maioria dos dispositivos atuais. O 5G aumenta a velocidade de conexão, permitindo um consumo de serviços mais complexos com menos dificuldade, como a transferência de arquivos, comunicações em tempo real, o consumo de vídeos e áudios em tempo real (streaming) ou os jogos eletrônicos.