Romeu Zema se reúne com empresários e apresenta balanço de ações após 32 meses de governo

Integrantes da Open Mind Brazil ressaltaram a importância da aproximação entre os setores público e privado.

O governador Romeu Zema participou nesta quarta-feira (22/9), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, de um encontro híbrido (parte presencial e parte virtual) com integrantes da Open Mind Brazil, clube formado por diretores e presidentes de grandes empresas do país.

Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, e de Educação, Julia Sant´Anna, também estiveram presentes.

Zema fez um resumo das principais conquistas e desafios à frente do Governo do Estado desde que iniciou a gestão.

“Assumimos um estado arrasado e abandonado. Nesses 32 meses, todo o nosso foco foi equilibrar as contas e arrumar a casa para que Minas voltasse a ter condições de ser viável. Muito sacrifício foi feito. Reduzimos secretarias de 21 para 12, conseguimos enxugar a máquina e diminuir cargos”, disse.

Outras medidas da gestão

Durante a conversa com empresários, Zema destacou outras medidas concretizadas nesse tempo de governo.

“Alcançamos resultados positivos em várias áreas. Em relação aos servidores, colocamos os salários em dia após seis anos. Se olharmos para o todo vemos que tivemos muitas melhorias. A educação em Minas está melhor, a saúde, a segurança. A atração de investimentos entre 2019 a 2021 foi recorde, alcançando R$ 136 bilhões. E estamos muito mais transparentes em relação aos gastos públicos”, pontuou.

O CEO da Open Mind Brazil, Lúcio Ferreira Júnior, ressaltou a relevância do encontro como forma de aproximação entre os setores público e privado.

“Empresários, executivos e gestores públicos têm que trabalhar em sinergia para o bem comum. É preciso acabar com essa mentalidade de que essa aproximação é ruim. O setor produtivo deve estimular a geração de empregos, renda e dignidade social. Só assim teremos um crescimento sustentável da economia”, finalizou.

Open Mind Brazil

A Open Mind Brazil foi criada no início de 2020, ainda no começo da pandemia. A organização composta por cerca de 370 empresários, presidentes e acionistas tem o objetivo de aproximá-los com reuniões diárias, fortalecendo o networking e facilitando a geração de novos negócios.

São promovidos, ainda, encontros periódicos com representantes do setor público, privado, personalidades, entre outros, para debater temas relevantes da atualidade.

Entre as empresas mineiras que participam da iniciativa estão Lab Teste, Laboratório Geraldo Lustosa, TOTVS BH, Localiza, Aura Brasil, Gerdau e Hermes Pardini, entre outras.

Fonte: Agência Minas/Foto: Marcos Evangelista/Imprensa-MG