Rodeio clandestino é interrompido em São Sebastião do Paraíso

Eventos causadores de aglomerações em São Sebastião do Paraíso e Carmo do Rio Claro foram encerrados pelas prefeituras e PM.

No último final de semana ao menos dois eventos com aglomerações foram contidos no Sul de Minas. Um rodeio clandestino foi interrompido pela Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, enquanto em Carmo do Rio Claro, houve registro de aglomeração em uma festa de aniversário.

Conforme informações da prefeitura de São Sebastião do Paraíso, o rodeio clandestino aconteceu no bairro Nascentes do Paraíso e estavam presentes aproximadamente 200 pessoas. O local foi identificado através de divulgações nas redes sociais. O organizador do evento foi autuado pela fiscalização municipal, já que o mesmo não havia alvará de funcionamento.

Em Carmo do Rio Claro, uma festa de aniversário realizada em um sítio foi interrompida pela prefeitura e PM, conforme a fiscalização o evento reunia 250 pessoas. Para ter acesso a comemoração, devia ser paga uma taxa de R$20 para os realizadores.

No local não havia nenhuma medida sanitária. Conforme decreto, eventos particulares estão autorizados no município, todavia com limite de 30 pessoas e seguindo todas as medidas sanitárias.

A festa de aniversário foi encerrada e os organizadores identificados. A administração municipal daquele município informou que, o departamento jurídico deverá aplicar as sanções cabíveis.

*Com informações G1 Sul de Minas