Em clássico regional, Boa Esporte bate a Caldense pela série D

Com gol de Windson, equipe de Varginha venceu a Veterana e deu grande passo à classificação. Triunfo é marcado por bom histórico recente e provocação boveta.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Renan Muniz/Caldense

O clássico entre Caldense e Boa Esporte realizado neste sábado (21), no Estádio do Ronaldão, em Poços de Caldas, terminou com vitória da Coruja. O gol do jogo foi anotado pelo zagueiro Windson, ainda no primeiro tempo. Esse foi o terceiro confronto entre as equipes neste ano. O Boa levou a melhor em duas ocasiões e empatou em outra.

O jogo foi marcado por um Boa Esporte dominante nos primeiros minutos da partida. A equipe de Varginha abusava de perder chances de gol. Por outro lado, a Caldense, que com uma simples vitória se classificaria à próxima fase, quase não assustava o gol do goleiro Alencar – que fazia sua estreia – substituindo Tom, suspenso.

Com tanto volume de jogo, o gol boveta parecia questão de tempo e foi o que aconteceu. Aos 45, Raul cobrou falta na área e Widnson aproveitou a rebatida da zaga para soltar uma bomba e abrir o placar.

No segundo tempo, a Caldense melhorou, principalmente pelo lado direito do campo com João Vitor e Luan Gabriel. O treinador Marcus Grippi mexeu na equipe e lançou vários atacantes ao jogo, dentre eles, Mariotto, um dos principais nomes da Veterana. No entanto, mesmo tentando esboçar uma pressão, o time da casa não conseguiu acionar seu principal jogador, o atacante Gabriel Santos, artilheiro da Série D com 13 gols.

O Boa se segurava e, mesmo atrás, ameaçava o gol adversário. Em jogada de Douglas Pelé, a bola acertou o travessão. Pouco tempo depois, Lucas Coelho teve a chance de aumentar, mas foi superado pelo goleiro João Paulo.

No final, melhor para a equipe de Varginha que, com a vitória, chegou aos 20 pontos e, na terceira colocação, ficou muito próxima da classificação. A Caldense, por sua vez, continua na segunda colocação com 21 pontos e ainda não carimbou sua vaga.

Histórico e provocação boveta

Antes da partida deste sábado, o histórico entre Boa Esporte e Caldense mostrava um grande equilíbrio. Ao todo, haviam sido disputados 10 jogos. Com o Boa Esporte somando quatro vitórias, contra três da Veterana e outros três empates. Além disso, a equipe de Varginha tinha marcado oito gols e a Caldense sete.

Com a vitória, o Boa aumentou sua vantagem sobre o rival e, de quebra, segue sem perder para o time de Poços de Caldas neste ano. Vale ressaltar que, em 2021, a equipe de Varginha bateu a Veterana por 2 x 0, no Campeonato Mineiro e empatou em 1 x 1, no primeiro turno da Série D.

Após a vitória, em uma publicação nas redes sociais, o Boa Esporte provocou a Caldense. A postagem dizia: “venceu quem tem título nacional” em alusão ao título do Campeonato Brasileiro da Série C, conquistado pelo time de Varginha, em 2016.

Próxima rodada

No próximo sábado (28), a Caldense vai até Araraquara enfrentar a Ferroviária na Fonte Luminosa, às 17h. Já o Boa Esporte recebe o Rio Branco-VN no Estádio Municipal, em Varginha, no mesmo dia e horário.