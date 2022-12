Cadastro para castração de cães e gatos retorna em janeiro, em Poços de Caldas

Cadastro é realizado na segunda e terça-feira, a partir das 08h.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Foi finalizado na última terça-feira (20), o atendimento para cadastro de cães e gatos, da Secretaria Municipal de Saúde, neste ano de 2022.

Do dia 26 de dezembro a 03 de janeiro, não haverá atendimento ao público às segundas e terças, com o cadastro sendo retomado no dia 09 de janeiro de 2023, na Secretaria Municipal de Saúde, na rua Pará, Nº 284 – sala 51.

O cadastro é realizado na segunda e terça-feira, a partir das 08h. Para o realizar o cadastro de cães e gatos no Programa, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência do responsável pelo animal.

Durante este ano, foram 3.928 cirurgias realizadas, sendo 1.961 procedimentos em gatos e 1.967 em cães.

O coordenador da Vigilância Ambiental, Jorge Miguel Ferreira do Lago avaliou o trabalho do programa de castração realizado neste ano . “Fechamos o ano de 2022 atingindo um ótimo resultado, Desde 2017, ano de início do Programa de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos do Município, mais de 20 mil animais entre cães e gatos passaram pelo procedimento cirúrgico. O que mostra o sucesso deste programa e a boa aceitação pela população.”

Desde o início do Programa em 2017, já foram castrados 20.822 animais, sendo 9.862 gatos e 10.960 cães.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas