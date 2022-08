Elói Mendes realiza inseminações artificiais pelo Programa “Mais Genética”

Programa disponibiliza botijão de nitrogênio, doses de sêmen e veículo para deslocamento do inseminador.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

A Prefeitura de Elói Mendes, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realiza inseminações artificiais pelo programa ‘’Mais Genética’’.

O programa consiste em realizar inseminações artificiais para pequenos e médios produtores rurais, para fomentar a pecuária local. Com a parceria realizada, o programa disponibiliza botijão de nitrogênio, doses de sêmen e veículo para deslocamento do inseminador.

O intuito do programa é melhorar geneticamente o rebanho, visando maior produção de leite ou carne. Para alcançar essas melhorias, a inseminação artificial permite realizar acasalamentos dirigidos e cruzamentos industriais. Com a melhoria do gado, é possível aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida dos produtores.

O produtor pode escolher entre as raças, disponibilizadas pelo programa, como holandês, Gir Leiteiro, Girolando e Nelore..Graças ao projeto, a vaca inseminada da raça Girolando, já deu à luz a bezerros gêmeos, que nasceram com boa saúde e já representam um excelente avanço no andamento do programa.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes