Quatro times de base da Escola do São Paulo FC de Extrema participa da Copa Cotia de Unidades do São Paulo no CT de Cotia

Três, das quatro equipes extremeses participantes, passaram até a fase das oitavas de final, se classificando entre os 10 melhores da competição.

Foto: Prefeitura de Extrema.

Entre os dias 16 e 21 de janeiro, Extrema esteve presente na 20ª edição da Copa Cotia de Unidades do São Paulo, evento este promovido pelo próprio time paulista do São Paulo Futebol Clube, no CT de Cotia – SP. A competição reuniu 22 escolas de futebol do São Paulo em todo o país e promoveu jogos entre os times das categorias do Sub9, Sub11, Sub13 e Sub15, tendo a Escola de Extrema participado das quatro categorias.

Na categoria Sub9, o time extremense passou pela primeira fase, se classificando em 2º lugar. Nas oitavas de final, a equipe enfrentou o time de Santana, tendo o jogo empatado em 2×2 e nas cobranças de penalidades a equipe foi derrotada pelo placar de 3×2, ficando com o 9º lugar geral da competição.

RESULTADOS DA ETAPA CLASSIFICATÓRIA DO SUB9:

1º jogo: Escola São Paulo Extrema 0x1 Social

2º jogo: Escola São Paulo Extrema 2×0 Mogi Mirim

3º jogo: Escola São Paulo Extrema 1×0 Granja Viana

OITAVAS DE FINAIS

Escola São Paulo Extrema 2 (2)x(3) 2 Santana

Na categoria Sub11, o time enfrentou as equipes: “Social”, “Mogi Mirim” e “Granja Viana”, sendo classificado em 3º lugar da chave após obter uma vitória, um empate e uma derrota. Nas oitavas de final, o time adversário venceu por 2×1 e com a derrota a equipe do Sub11 também ficou em 9º lugar na competição geral.

RESULTADOS DA ETAPA CLASSIFICATÓRIA DO SUB11:

1º jogo: Escola São Paulo Extrema 2×2 Social

2º jogo: Escola São Paulo Extrema 2×0 Mogi Mirim

3º jogo: Escola São Paulo Extrema 1×2 Granja Viana

OITAVAS DE FINAIS

Escola do São Paulo Extrema 1×2 Brasília

Na categoria Sub13 os atletas infelizmente perderam os três jogos da fase classificatória e não conseguiram passar para a segunda fase, ficando em 20º lugar na competição geral.

RESULTADOS DA ETAPA CLASSIFICATÓRIA DO SUB13:

1º jogo: Escola São Paulo Extrema 0x3 Taubaté

2º jogo: Escola São Paulo Extrema 1×2 Sorocaba

3º jogo: Escola São Paulo Extrema 1×2 Piloto

Por fim, na categoria Sub15 o time passou pela primeira fase classificatória em 2º lugar, vencendo uma partida e empatando as outras duas por 0x0. Nas oitavas de final o jogo entre Extrema x São José dos Campos terminou com a vitória do time adversário, com um gol de diferença. A derrota resultou na 10ª colocação na competição geral do campeonato.

RESULTADOS DA ETAPA CLASSIFICATÓRIA DO SUB15:

1º jogo: Escola São Paulo Extrema 0x0 Taubaté

2º jogo: Escola São Paulo Extrema 0x0 Sorocaba

3º jogo: Escola São Paulo Extrema 1×0 Piloto

OITAVAS DE FINAIS

Escola do São Paulo Extrema 0x1 São Jose dos Campos

A Prefeitura Municipal parabeniza todas as 4 equipes que participaram desta edição e deseja boa sorte nos próximos campeonatos que serão disputados ao longo de 2023.

Fonte: Prefeitura de Extrema.