Fucam tem vagas abertas para professores em curso de apicultura

Inscrições para profissionais de diversas áreas estão disponíveis até 3/2.

Foto: CSul.

A Fundação Educacional Caio Martins (Fucam) abre processo seletivo para credenciar profissionais que deverão atuar no Projeto de Apicultura, nas cidades onde estão instalados os apiários da Fucam: Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Juvenília e Riachinho, na região Norte. O valor pago aos professores será de R$ 50 hora/aula e a remuneração pode chegar a R$ 15,6 mil, por projeto.

O programa tem foco na cadeia produtiva da apicultura em Minas Gerais e a ação da abertura de turmas criada para capacitar a população interessada e residente em um dos três municípios contemplados.



Importante destacar que as aulas ocorrerão nos Centros Educacionais da Fucam, instalados nessas localidades. Tanto a equipe de profissionais credenciados, quanto alunos, contarão com toda estrutura necessária, incluindo materiais e equipamentos durante a capacitação prevista para durar oito meses.

Conteúdo

Os estudantes vão aprender técnicas da produção do mel, desde a criação das abelhas até a comercialização dos produtos, com professores que possuem vivência prática e teórica no setor.

De acordo com a grade curricular do curso, estruturada em módulos agrupados em três núcleos (competências socioemocionais, tecnológico, empreendedor) há oportunidades para profissionais de diferentes áreas do conhecimento.

Quem possui licenciatura preferencialmente em Filosofia, Sociologia, História ou Geografia, é Especialista em Educação Básica e possui experiência comprovada na ministração de oficinas, atuará no Núcleo de Competências Socioemocionais.

O Núcleo Tecnológico contará com quem possui graduação em Administração Rural e Agroindustrial, Administração Rural, Agroecologia, Agronegócio, Agronomia, Ciências Agrárias, Ciências Agrícolas, Desenvolvimento Rural Sustentável, Agroecologia, Engenharia Agrícola, Licenciatura em Ciências Agrícola, Técnico em Agricultura ou Técnico em Agropecuária.

Os graduados em Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis ou Marketing estarão integrados ao Núcleo de Empreendedorismo.

Edital

O edital do processo seletivo já foi publicado e os interessados em participar podem se inscrever a partir desta terça-feira (24/1) até 3/2. O cadastro é realizado no Sistema de Gestão e Acompanhamento de Credenciamento (Sigac), disponível em credenciamento.fucam.mg.gov.br. O candidato ao credenciamento deverá residir no município onde disputar a vaga.

O processo está dividido em seis etapas, sendo o cadastro por meio do formulário eletrônico a primeira delas. Na sequência, o candidato realizará a comprovação dos requisitos documentais. A terceira etapa será a divulgação dos candidatos aptos e inaptos. Caso o número de candidatos aptos para a função seja superior ao número de vagas disponibilizadas, a escolha será feita por sorteio. Depois haverá a etapa dos recursos, seguida da homologação e, por fim, a contratação seguindo a ordem de classificação.

Oportunidade de gerar valor

Dados da Coordenação Estadual de Pequenos Animais da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais) apontam que a produção de mel no estado vem crescendo nos últimos anos.

Minas é o quinto maior produtor de mel do Brasil, registrando uma média de produção de 7,5 mil toneladas no ano de 2022. A região que mais produz é a dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, representando 22,7%, seguido pelas regiões Central (15,2%), Sul de Minas (14,5%), Rio Doce (12,8%), Zona da Mata (11,3%), Norte (9,3%), Centro Oeste (6,4%), Triângulo (4,2%), Alto Paranaíba (2,3%) e Noroeste (1,2%).

Acompanhando essa tendência, o time de educadores contratados para atuar no Projeto de Apicultura da Fucam vivenciará a oportunidade de capacitar cidadãos com potencial de gerar valor social e econômico para a região onde vivem.

O projeto está inserido no Programa Educação Para Autonomia da fundação, que objetiva reduzir a vulnerabilidade social promovendo uma trajetória empreendedora dos atendidos por meio da elevação de escolaridade, qualificação técnica, acesso ao mundo do trabalho e geração de renda.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.