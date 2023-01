Projeto da Secretaria de Assistência Social realiza oficina de férias para crianças que são acompanhadas pelo serviço do PAIF

Dois encontros serão promovidos para buscar a integração lúdica entre as crianças e adolescentes, além de fortalecer o papel protetivo da família como um todo.

Foto: Prefeitura de Extrema.

A Unidade de Atendimento da Proteção Social Básica (Território Leste) realizou nesta última quarta-feira (25) a primeira oficina voltada ao público infantil referente as famílias em acompanhamento pelo serviço, tendo ao todo a participação de aproximadamente 30 crianças/adolescentes no evento.

Pensando no período de férias, a equipe trouxe de forma lúdica o tema “Cidadão Consciente”, onde foi realizada uma breve reflexão com os participantes sobre o conjunto de direitos, liberdades políticas socioeconômicas do país e principalmente a questão do consumo consciente, onde foi abordado sobre sustentabilidade do meio ambiente, preservação e consumo.

Haverá ainda um segundo encontro complementar, no próximo dia 31/01, no qual através de um filme será concluída a reflexão da temática de sustentabilidade.

Fonte: Prefeitura de Extrema.